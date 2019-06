網的司機聚集Uber舊金山總部抗議（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

一群網的公司司機週二聚集在Uber公司在舊金山的總部,抗議網的公司用不當的手段,要司機反對保障他們工作福利的AB5號法案。

Omar為Uber公司擔任網的司機6年,但Uber逐年減低給司機的付費率,現在必須工作更長時間,但賺的錢更少。

Omar說:”Uber或Lyft以前是一份好的工作,有靈活性,工作6、7個小時,可以賺足夠的錢,現在我是Uber Black司機,每天要做13、14個小時,有時候賺200元,有時候只賺20元。

而Lauren Swiger自從5年前從受租管的住屋被逼遷之後,開始做Lyft的司機,她指出4年來,公司把付費率減低了四次,也沒有給他們福利。

Swiger說:”我們沒有醫療保險、病假、假期、福利或保障、工傷、養病補助,甚至沒有身故保險金,身為一個單親家長,我必須接受一天可能回不了家,或許發生車禍,而要是車禍發生時,車上沒有乘客的話,完全是自己負責,不會有任何協助。”

代表聖地牙哥的加州衆議員Lorena Gonzalez提出的AB5,將不允許網的公司把司機當成是外判工,AB5已經在衆議院通過,有專家指,要是把司機列為職員,會把這些公司的勞工成本增加30%。

抗議的司機表示,Uber和Lyft正在透過司機使用的app,招攬司機向議員表示反對AB5。

他們表示,很多不精通英語的司機,可能會輕易在公司請願書上簽名反對議案。

抗議的司機表示,他們支持AB5,能夠自己發聲,也在網上發起支持議案的請願書,網址:http://ispeak4.me/action-g-mn2ithz/

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。