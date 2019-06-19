網的司機聚集Uber舊金山總部抗議（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

一群網的公司司機週二聚集在Uber公司在舊金山的總部，抗議網的公司用不當的手段，要司機反對保障他們工作福利的AB5號法案。

Omar為Uber公司擔任網的司機6年，但Uber逐年減低給司機的付費率，現在必須工作更長時間，但賺的錢更少。

Omar說：”Uber或Lyft以前是一份好的工作，有靈活性，工作6、7個小時，可以賺足夠的錢，現在我是Uber Black司機，每天要做13、14個小時，有時候賺200元，有時候只賺20元。

而Lauren Swiger自從5年前從受租管的住屋被逼遷之後，開始做Lyft的司機，她指出4年來，公司把付費率減低了四次，也沒有給他們福利。

Swiger說：”我們沒有醫療保險、病假、假期、福利或保障、工傷、養病補助，甚至沒有身故保險金，身為一個單親家長，我必須接受一天可能回不了家，或許發生車禍，而要是車禍發生時，車上沒有乘客的話，完全是自己負責，不會有任何協助。”

代表聖地牙哥的加州衆議員Lorena Gonzalez提出的AB5，將不允許網的公司把司機當成是外判工，AB5已經在衆議院通過，有專家指，要是把司機列為職員，會把這些公司的勞工成本增加30%。

抗議的司機表示，Uber和Lyft正在透過司機使用的app，招攬司機向議員表示反對AB5。

他們表示，很多不精通英語的司機，可能會輕易在公司請願書上簽名反對議案。

抗議的司機表示，他們支持AB5，能夠自己發聲，也在網上發起支持議案的請願書，網址：http://ispeak4.me/action-g-mn2ithz/

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