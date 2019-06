特朗普正式宣布爭取連任總統 要令美國繼續強大

【i-CABLE】

特朗普總統正式展開爭取連任的競選活動,聲稱要令美國繼續強大,而且愈來愈強大。

4年前這個星期,特朗普宣布競逐總統,4年後這天,他正式展開爭取連任的競選工程。

口號由”令美國再次強大”,變成”令美國保持強大”,意味自己上任後已經成功令美國再次強大起來,如今目標是要連任,令美國繼續強大。

特朗普強調不是只說不做,在外交、經濟均交出成續,承諾會貫徹經濟及移民等政策。

這次在佛羅里達州造勢,特朗普在集會上沒透露具體政網,反而花了不少時間談及自己上任初期,即受到獵巫式的政治逼害,及假新聞的無理攻擊,強調自己無通俄,指民主黨充滿偏見、仇恨,若由他們執政,美國夢將會破滅。

特朗普又點名批評民主黨總統參選人、前副總統拜登是”睡不醒的拜登”,根本不清楚國家的實際情況。多個民調顯示,目前特朗普支持度比拜登低起碼十個百分點。

