特朗普暫時無迫切需要發動另一場中東衝突

【KTSF 張麗月報導】

雖然近期有多艘油輪在中東主要航道遇襲,以及美國增兵到中東地區,但特朗普總統週二表示,暫時沒有迫切需要在中東地區發動另一場衝突。

在過去幾星期,特朗普與國家安全團隊會面時,討論美國向伊朗採取軍事行動的問題,特朗普都表示有保留,特朗普曾經對他的顧問說,沒有興趣陷入中東另一場衝突。

白宮官員對CNN透露,特朗普形容,伊朗較早時涉嫌在安曼灣襲擊兩艘油輪的事是”小兒科”,況且這兩艘不是美國的油輪,因此沒有迫切需要對伊朗動武。

不過特朗普週二表示,繼續密切留意伊朗形勢發展,又說 美國已準備好對付伊朗。

特朗普說:”我們留意著伊朗,許多事發生與伊朗有關,我們已充份準備好應對伊朗,看看事態發展。”

特朗普又指出,伊朗是恐怖主義國家,今天的伊朗,比起他兩年半前上任以來已經有很大分別。

另外,國務卿蓬佩奥週二巡視國防部屬下負責執行美國在中東及中亞地區軍事行動的Centcom司令部。

他說,已經與美軍將領協調,以確保美國有能力應對來自伊朗的威脅。

