【i-CABLE】

特朗普總統形容反對《逃犯條例》修訂的遊行示威”十分有效”。

特朗普接受《時代雜誌》專訪時表示,示威明顯產生巨大影響,將有助他們與北京談判。

對於香港行政長官林鄭月娥暫緩修訂及道歉,特朗普認為是一個讓步,亦相信未來會有更大讓步,不過他未有正面回應是否支持示威者的訴求,表示會讓示威者自己發聲,這是北京和示威者之間的事,而他和中國之間亦有其他爭議,相信這些問題最終都能解決。

