Skyline大道兩天兩宗兇殺案 男死者刀傷斃命

【KTSF】

中半島San Mateo縣Skyline大道週二再發現男屍,疑死於兇案,同一地點在週一晚有另一名男子被發現死亡,警方已拘捕一名疑犯,在拘捕過程中,縣警曾向疑犯開槍。

警方透露,當局是於週一晚11時09分接獲第一宗兇案的舉報,縣警到場後,發現一名男子在Skyline大道以西的泥地,身中刀傷死亡。

法醫處已證實,死者是32歲男子Abdulmalek Nasher,居住在Pacifica市。

警方當晚連夜搜索,直至週二下午結束行動,並搜獲懷疑涉案兇案的證物,但尚未拘捕任何人士。

至週二晚上11時左右,調查探員要求縣警再到兇案現場搜尋更多證物,至晚上11時55分左右,在場縣警聽到有人呼喊,說在Skyline大道附近發現一名男子躺在地上,身上有刀傷,當場死亡,當局暫未公布死者身分。

在同一時間,縣警看到一名懷疑與案件有關的男子駕駛汽車逃離現場,汽車被指向著兩名縣警和死者的方向駛來,縣警見狀向汽車開槍。

子彈並沒有擊中疑犯,疑犯的汽車接著駛離路面,衝下深坑,疑犯立即被拘捕,他在車禍中手臂受傷。

由於兩宗兇殺案在同一地點發生,而且都是刀傷致命,警方正在調查兩宗案件是否有關連。

在調查期間,Reid Roost路和Swett路之間的Skyline大道需要封閉。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。