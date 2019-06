中半島Skyline大道發現男屍 初步調查顯示死於兇殺（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo縣Skyline Boulevard靠近Reids Roost Road附近發現一具男屍,警方初步相信是一宗兇殺案,並一度封鎖案發現場附近的交通。

San Mateo縣警表示,週一晚11點剛過接到報警,在Skyline Boulevard靠近El Corte de Madera Creek保護區Reids Roost Road以北附近發現一具男屍。

警方抵達現場後,證實該男子已死亡,而且受傷跡象顯示是一宗兇殺案,當局立即調動特警、K-9部隊及直升機,在兇案現場附近協助搜索嫌犯,並關閉Skyline Boulevard位於92號與84號公路之間的路段,直到週二接近中午才重開。

San Mateo縣驗屍官已證實死者是32歲的Pacifica居民Abdulmalek Nasher,警方仍在調查事件,並呼籲附近居民不要隨便給陌生人開門,除非是執法人員,如果有嫌犯線索,應立即與警方聯絡。

有線索的民眾可致電911報警,或致電(650) 599-1536與縣警聯絡。

