舊金山市參事會一讀通過禁售電子煙（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參議會週二一讀一致通過全市禁售電子煙提案。

這個提案最初由市參事華頌善(Shamann Walton)提出,要求立例禁止市內所有商家出售電子煙,直至聯邦食品及藥物管理局(FDA)執行預先審批的程序,即是要求電子煙商證明他們的產品不會危害公共健康。

華頌善說說:”支持我去保護年輕人免受尼古丁上癮,影響一生。”

市參事佩斯金, 李麗嫦和安世輝(Ahsha Safai)有份撰寫提案。

安世輝說:”電子煙商靠網上銷售,方便落入年輕煙民手上,因此我不會同情這些商家。”

有一些市參事表示憂慮,提案會打擊小商業,不過所有市參事最終一致贊成一讀通過提案。

在場有一班支持電子煙的團體對於市參議會的決定很不滿,認為會嚴重打擊小商業。

舊金山拉美裔商會代表Carlos Solorzano說:”禁售電子煙沒解決問題,只是跟商戶說”我不管你”,”結業離開吧”,如果商店結業,員工自然離去,這些員工是誰? 少數族裔。”

華裔民主黨協會都反對禁售電子煙提案,他認為市府應該管制電子煙,強硬禁售有損華裔社區。

華裔民主黨協會成員朱元吉(Wilson Chu)說:”很多亞裔都有吸食香煙習慣,他們應該要有選擇去戒煙。”

有電子煙團體表示,如果提案在二讀表決通過,他們會採取進一步行動抗議。

