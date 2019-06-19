舊金山市府停車場裁減員工 市民報稱安全度減

【KTSF 吳宇斌報導】

大家平時開車到舊金山停在公共停車場的時候，有沒有發現停車場內的員工越來越少呢？舊金山市府2016年起對屬下22個停車場進行升級改造，增加停車場門禁控制系統後，就開始減少停車場的員工，再加上網的的盛行，讓在市內停車場需求減少，但週一有市參事表示應該暫停裁員。

週一舊金山市參議會的土地使用和交通委員會聽證會上，市參事安世輝向舊金山交通局（SFMTA）提出暫停裁減市府屬下停車場的員工，指出停車場內員工減少，讓民眾感覺停車場不安全。

《舊金山觀察家報》引述交通局停車場總監Ted Graff表示，自從升級改造後，去年到今年至今，停車場內發生的汽車爆竊案下降了18%，暴力罪案更加是接近零，過去3年,停霸王車的減少了17%。

報導引述部分使用停車場的民眾指，在停車場內聞到尿味、見到針筒等，感覺不安全。

市參事佩斯金也表示，明白裁減停車場員工的原因，但員工和民眾的互動也很重要。

週一聽證會上，佩斯金和安世輝要求再次和交通局官員會面，討論相關議題。

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