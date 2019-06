舊金山市府停車場裁減員工 市民報稱安全度減

【KTSF 吳宇斌報導】

大家平時開車到舊金山停在公共停車場的時候,有沒有發現停車場內的員工越來越少呢?舊金山市府2016年起對屬下22個停車場進行升級改造,增加停車場門禁控制系統後,就開始減少停車場的員工,再加上網的的盛行,讓在市內停車場需求減少,但週一有市參事表示應該暫停裁員。

週一舊金山市參議會的土地使用和交通委員會聽證會上,市參事安世輝向舊金山交通局(SFMTA)提出暫停裁減市府屬下停車場的員工,指出停車場內員工減少,讓民眾感覺停車場不安全。

《舊金山觀察家報》引述交通局停車場總監Ted Graff表示,自從升級改造後,去年到今年至今,停車場內發生的汽車爆竊案下降了18%,暴力罪案更加是接近零,過去3年,停霸王車的減少了17%。

報導引述部分使用停車場的民眾指,在停車場內聞到尿味、見到針筒等,感覺不安全。

市參事佩斯金也表示,明白裁減停車場員工的原因,但員工和民眾的互動也很重要。

週一聽證會上,佩斯金和安世輝要求再次和交通局官員會面,討論相關議題。

