南灣聖荷西市的680公路路段週二傍晚發生槍擊案,一名女童被破損的車窗玻璃割傷。

加州公路巡警稱,一輛汽車在680公路南行線行駛時,在King Road附近被人開槍擊中,子彈從車尾窗左方射入,在擋風玻璃右方射出。

事故中無人中槍,但車內一名12歲女童被車窗的玻璃碎片割傷。

警方稱,子彈是從一輛向著相同方向行駛的汽車射出,但汽車的型號是什麼卻未能確定。

任何人如能對案件提供消息,請立即聯絡警方,電話:(408) 467-5400。

