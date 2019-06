PG&E同意就北加連場山火向地方政府賠償10億

【KTSF 江良慧報導】

就加州過去幾年的特大山火災難,太平洋煤電公司(PG&E)答應向多個地方政府支付10億元賠償。

代表14個地區政府的律師宣佈與PG&E達成和解,以賠償納稅人的損失,賠償金額中有超過一半是關於去年導致85人死亡、超過13,000間房屋損毀的北加州山火。

而幾乎整個鎮被夷為平地的小鎮Paradise,就會從中得到2.7億。

賠償金額也用作支付2015年Butte縣山火,和2017年北加酒鄉連串山火的損毀賠償。

PG&E在今年1月申請破產保護,理由是由於多宗由個別山火受害人、商業和保險公司提出的訴訟,導致預期中數以十億元的虧損。

週二公佈的和解協議還要得到負責PG&E破產案的法官的許可。

