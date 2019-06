舊金山Muni公車又加價 現金成人單程票加至3元（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山Muni公車部分車票7月1日起又再加價,過去3年間一年加一次,用現金購買的成人車票,每張加至3元,各種月票的票價亦全面上漲,市民有什麼意見呢?

舊金山交通局公布成人及優惠單程票,如果乘客用Clipper路路通卡,或者Muni的手機應用程式付費,車費將不變,一張車票分別是2.5元及1.25元。

不過用現金購票,每張成人車票會由現時2.75元加至3元,優惠車票就由現時的1.35元加至1.5元。

交通局指,其中一個加價的原因是鼓勵乘客少用現金,改用月票或者是路路通卡,這樣可以加快行車時間。

乘客江先生說:”我就不太贊成,剛剛這兩年已經加過一次,加得快了一點,密一點。”

乘客羅女士說:”那都沒有辦法,隻腳也不行,一定要搭的,都沒有辦法,巴士公司有巴士公司的難,我們有我們的難,大家看看怎樣能互補。”

此外,有不少市民使用的月票都要加價,成人只乘搭Muni公車的月票,由現時的78元加至81元,乘搭Muni公車加舊金山市內的灣區捷運,月票由94元加至98元,為低收入乘客而設的優惠月票由39元加至40元。

交通局指,合資格長者、傷殘人士及學生則繼續享有免費乘車優惠。

乘客黃女士說:”如果它是需要,經濟不能夠承受,它要加就加,我是沒所謂。”

乘客陳女士說:”我覺得很傷心,因為好像不夠半年又升3元,我們又不是低收入,我們是中產人士,又不高又不低,車費又年年升,我都很頭痛,上一次75元升到78元,現在又說升到81元,對我們來說真的很吃力。”

交通局指,已經派人作詳細的分析,結果顯示就算3元一張成人車票,都不會對少數族裔及低收入乘客構成負擔。

局方表示,每年的營運開支近6.8億,而其中車票收入佔了當中的約三成,雖然加價不會為局方帶來龐大的收入,但就能幫補一下上漲的工資,以及其他營運成本。

