舊金山Muni公車又加價 現金成人單程票加至3元（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山Muni公車部分車票7月1日起又再加價，過去3年間一年加一次，用現金購買的成人車票，每張加至3元，各種月票的票價亦全面上漲，市民有什麼意見呢？

舊金山交通局公布成人及優惠單程票，如果乘客用Clipper路路通卡，或者Muni的手機應用程式付費，車費將不變，一張車票分別是2.5元及1.25元。

不過用現金購票，每張成人車票會由現時2.75元加至3元，優惠車票就由現時的1.35元加至1.5元。

交通局指，其中一個加價的原因是鼓勵乘客少用現金，改用月票或者是路路通卡，這樣可以加快行車時間。

乘客江先生說：”我就不太贊成，剛剛這兩年已經加過一次，加得快了一點，密一點。”

乘客羅女士說：”那都沒有辦法，隻腳也不行，一定要搭的，都沒有辦法，巴士公司有巴士公司的難，我們有我們的難，大家看看怎樣能互補。”

此外，有不少市民使用的月票都要加價，成人只乘搭Muni公車的月票，由現時的78元加至81元，乘搭Muni公車加舊金山市內的灣區捷運，月票由94元加至98元，為低收入乘客而設的優惠月票由39元加至40元。

交通局指，合資格長者、傷殘人士及學生則繼續享有免費乘車優惠。

乘客黃女士說：”如果它是需要，經濟不能夠承受，它要加就加，我是沒所謂。”

乘客陳女士說：”我覺得很傷心，因為好像不夠半年又升3元，我們又不是低收入，我們是中產人士，又不高又不低，車費又年年升，我都很頭痛，上一次75元升到78元，現在又說升到81元，對我們來說真的很吃力。”

交通局指，已經派人作詳細的分析，結果顯示就算3元一張成人車票，都不會對少數族裔及低收入乘客構成負擔。

局方表示，每年的營運開支近6.8億，而其中車票收入佔了當中的約三成，雖然加價不會為局方帶來龐大的收入，但就能幫補一下上漲的工資，以及其他營運成本。

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