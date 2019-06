【i-CABLE】

香港多間大專院校的學生會要求政府在週四下午5時前回應4點訴求,否則會發起不合作行動及到政總集會。

雖然香港行政長官林鄭月娥向每一位市民”真誠道歉”,但這班大專院校學生會代表說”不收貨”,要求政府撤回修例、收回暴動定義、撤銷示威者控罪和追究警方濫用武力,否則會將行動升級,限期是週四下午5時。

民主派指尊重、同意學界的做法,呼籲特首林鄭月娥跟年青人見面,民陣週四會到投訴警察課投訴。

天主教香港教區及香港基督教協進會亦都發聯合聲明,要求政府撤回修訂及成立獨立委員會徹查警民衝突,連續3晚都在立法會外陪伴年輕人的天主教香港教區輔理主教夏志誠表示,香港已經失去太多,他促請政府在這嚴峻時刻回應市民訴求。

