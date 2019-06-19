搵屋住專題：舊金山Mission及SoMa兩可負擔公寓單位放售（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山Mission區及SoMa區各有一間可負擔一睡房單位重新放售。

這棟公寓位於Hoff街88號，建於1999年，放售的一睡房單位，面積1,001平方英呎，附帶一個停車位，單位內容許養寵物，HOA為每月574元，單位售價448,392元。

申請截止日期為6月24號下午5點。

這間位於SoMa區Folsom街855號的公寓單位建於2001年，面積662平方英呎，有一睡房一浴室，HOA為每月504元，單位售價為408,807元。

單位於6月19號下午4點至6點，及6月23號下午2點至4點開放參觀，申請截止日期為7月2號下午5點。

這兩個公寓單位的申請人年收入限制一樣，一人家庭年收入不得超過86,200元，二人家庭不得超過98,500元，三人家庭不得超過110,850元。

查詢申請詳情，請點擊：https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000Gs9gGUAR

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