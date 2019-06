【KTSF】

東灣Fremont市週三早上發生致命車禍,一輛電單車在680公路南行線與另一輛汽車相撞,駕駛電單車的男子傷重死亡,涉及車禍的另一輛汽車逃離現場。

加州公路巡警於早上6時半左右接獲Fremont市警方的通知,要求當局關閉680公路南行線Mission Boulevard出口附近的路段,以調查一宗車禍後不顧而去的案件。

涉及車禍的電單車騎士於早上9時左右傷重不治,他居住在南灣聖荷西市,年約20餘歲。

調查員已聯絡涉及車禍的另一輛汽車的登記車主,以及涉嫌當時駕車的人士,二人正協助警方調查,警方尚未透露是否有人被捕。

車禍後由於當局封閉附近路段,導致交通嚴重擠塞。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。