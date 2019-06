聯儲局維持現行利率不變 必要時或減息刺激經濟

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三開完會後,決定維持現行利率不變,但在必要時會減息刺激經濟,這項消息公佈後,華爾街股市應聲上揚。

聯儲局開完兩天會議後,週三決定保持現行利率不變,即是聯邦短期基金利率維持在2.25厘至2.5%厘之間,但聯儲局主席包維爾表明會密切監察經濟狀況和不明朗因素,包括美中貿易戰所帶來的負面影響,在必要時採取適當措施,確保經濟持續擴張。

但聯儲局說,目前勞工市場保持強勁,整體經濟也繼續溫和擴張。

聯儲局預測,明年可能會減息4分之1厘,2021年利率將再次上升到目前2.4厘水平,同時預測,今年的GDP是2.1%,明年的GDP微跌至2%,2021年的GDP預測下跌至1.8%。

此外,聯儲局在聲明中承認,在過去個多月以來,不明朗因素已經增加,當中包括美中貿易談判的裂縫越來越大,已經傷害到美國的製造商、農民和出口商,同時5月份的招聘也明顯放緩,而目前的通脹低過局方認為健康水平的2%。

聯儲局也調低今年的通脹率至1.5%,並且預測到2021年,通脹才可望達到2%目標。

聲明又說,如果經濟明顯放緩,或者通脹繼續跌的話,局方就會準備採取應對措施。

較早時有消息傳出說,特朗普總統有意將聯儲局主席包維爾降職,因為雙方在利率政策方面意見分歧,但包維爾週三重申,他將會做滿4年任期為止,並沒有計劃提早離職。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。