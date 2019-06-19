聯儲局維持現行利率不變 必要時或減息刺激經濟

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三開完會後，決定維持現行利率不變，但在必要時會減息刺激經濟，這項消息公佈後，華爾街股市應聲上揚。

聯儲局開完兩天會議後，週三決定保持現行利率不變，即是聯邦短期基金利率維持在2.25厘至2.5%厘之間，但聯儲局主席包維爾表明會密切監察經濟狀況和不明朗因素，包括美中貿易戰所帶來的負面影響，在必要時採取適當措施，確保經濟持續擴張。

但聯儲局說，目前勞工市場保持強勁，整體經濟也繼續溫和擴張。

聯儲局預測，明年可能會減息4分之1厘，2021年利率將再次上升到目前2.4厘水平，同時預測，今年的GDP是2.1%，明年的GDP微跌至2%，2021年的GDP預測下跌至1.8%。

此外，聯儲局在聲明中承認，在過去個多月以來，不明朗因素已經增加，當中包括美中貿易談判的裂縫越來越大，已經傷害到美國的製造商、農民和出口商，同時5月份的招聘也明顯放緩，而目前的通脹低過局方認為健康水平的2%。

聯儲局也調低今年的通脹率至1.5%，並且預測到2021年，通脹才可望達到2%目標。

聲明又說，如果經濟明顯放緩，或者通脹繼續跌的話，局方就會準備採取應對措施。

較早時有消息傳出說，特朗普總統有意將聯儲局主席包維爾降職，因為雙方在利率政策方面意見分歧，但包維爾週三重申，他將會做滿4年任期為止，並沒有計劃提早離職。

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