【i-CABLE】

一隻受傷的野豬傍晚走入港鐵堅尼地城站撞傷一名女途人,漁護處人員向野豬發射麻醉槍,再將牠帶走。

野豬大約一米長、半米高,本身受傷流血,走入港鐵堅尼地城站大堂,港鐵職員和配備長盾的警員架起鐵馬將野豬包圍,又封鎖隔離的升降機和樓梯,等候漁護處人員將它帶走。

警方指下午6時許接報,有市民見到該隻野豬在附近的科士街徘徊,之後經堅尼城站B出口扶手電梯走入大堂,再撞傷一名49歲女途人,該名女子腳部受傷,送往瑪麗醫院治理。

到晚上近9時,漁護處職員到場向野豬射了三發麻醉槍,擊中牠左邊身體,職員之後將牠移入鐵籠帶走,愛護動物協會都有人在場。

