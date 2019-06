沃爾瑪指向中國貨加關稅將令美國損失200萬職位

【i-CABLE】

美國貿易代表辦公室就加徵中國關稅召開聽證會,接獲1,600份回應中,絕大部份表明反對加徵關稅,最大零售商沃爾瑪(Walmart)警告,美國可能損失200萬個就業職位,商務部長羅斯就強調,美國樂於繼續收取中國關稅。

美國貿易代表辦公室就加徵中國餘下3,000億美元,最多兩成半關稅,召開為期7天的聽證會,出席包括Best Buy及沃爾瑪等大型企業,而接獲超過1,600份書面回應,絕大部份均反對加徵關稅。

Best Buy指,一旦關稅措施升級,電子產品零售價會立即上調,市場份額亦將逐步下降,批評關稅措施升級,最終只會損害美國消費者、工人、企業利益,相反對中國只會有非常小的影響。

其中最大零售商沃爾瑪表明,加徵關稅會令美國損失200萬就業職位,令每個家庭開支每年平均增加2,000美元,有進口商亦反映難以物色中國以外的替代廠商供貨。

正在巴黎的羅斯稱,中美兩國能否達成貿易協議的前提,是如何能確保協議獲切實執行,但亦有信心雙方最終可達成協議。

羅斯又重申,一旦未能與中國取得協議,勢必將關稅升級,向餘下3,000億貨品徵收關稅,又表明貿易協議內容預計長達2,500頁,二十國集團峰會不是適當場合去討論。

面對貿易糾紛無解決跡象,中國再減持美國國債,美國財政部數據顯示,4月中國減少75億美元美債,整體國債持有量跌至11,100億美元,為兩年以來最低。

路透早前報道,中國為了減少過份集中持有美國國債風險,而將部份投資分散至歐元區發的美元債券,同時亦增持亞投行發行的美元債。

