沃爾瑪指向中國貨加關稅將令美國損失200萬職位

【i-CABLE】

美國貿易代表辦公室就加徵中國關稅召開聽證會，接獲1,600份回應中，絕大部份表明反對加徵關稅，最大零售商沃爾瑪（Walmart）警告，美國可能損失200萬個就業職位，商務部長羅斯就強調，美國樂於繼續收取中國關稅。

美國貿易代表辦公室就加徵中國餘下3,000億美元，最多兩成半關稅，召開為期7天的聽證會，出席包括Best Buy及沃爾瑪等大型企業，而接獲超過1,600份書面回應，絕大部份均反對加徵關稅。

Best Buy指，一旦關稅措施升級，電子產品零售價會立即上調，市場份額亦將逐步下降，批評關稅措施升級，最終只會損害美國消費者、工人、企業利益，相反對中國只會有非常小的影響。

其中最大零售商沃爾瑪表明，加徵關稅會令美國損失200萬就業職位，令每個家庭開支每年平均增加2,000美元，有進口商亦反映難以物色中國以外的替代廠商供貨。

正在巴黎的羅斯稱，中美兩國能否達成貿易協議的前提，是如何能確保協議獲切實執行，但亦有信心雙方最終可達成協議。

羅斯又重申，一旦未能與中國取得協議，勢必將關稅升級，向餘下3,000億貨品徵收關稅，又表明貿易協議內容預計長達2,500頁，二十國集團峰會不是適當場合去討論。

面對貿易糾紛無解決跡象，中國再減持美國國債，美國財政部數據顯示，4月中國減少75億美元美債，整體國債持有量跌至11,100億美元，為兩年以來最低。

路透早前報道，中國為了減少過份集中持有美國國債風險，而將部份投資分散至歐元區發的美元債券，同時亦增持亞投行發行的美元債。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。