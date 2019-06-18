美國增派千名士兵到中東 強調屬防禦性質

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美國宣佈再增派1,000名士兵到中東，強調是防衛性質，並非要挑起衝突，伊朗指會團結應對挑戰，但不會向任何國家發動戰爭。

美國國防部再發放照片，指上週日本運油輪在阿曼灣遇襲後，在駛近小艇上的人是伊朗革命衛隊海軍，正在拆除船身未爆的水雷，相信水雷用釘子固定，拆除後船身留下釘孔，還有手印。

船身另外有位置遭破壞，相信由另一枚水雷爆炸造成。

美國和伊朗一直就事件互相指責，華府宣佈增派1,000名士兵到中東負責防衛任務，是繼上月底派1,500名士兵到中東地區後，再次增加區內兵力部署。

署理國防部長沙納漢強調，是要保障美軍安全及維護國家利益，將繼續監察情況。

伊朗總統魯哈尼表示，德黑蘭政府一直遵守核協議，是美國對伊朗懷有敵意，違背協議在先，強調伊朗不會向任何國家發動戰爭，全國將團結應對挑戰。

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