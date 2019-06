美國增派千名士兵到中東 強調屬防禦性質

【i-CABLE】

美國宣佈再增派1,000名士兵到中東,強調是防衛性質,並非要挑起衝突,伊朗指會團結應對挑戰,但不會向任何國家發動戰爭。

美國國防部再發放照片,指上週日本運油輪在阿曼灣遇襲後,在駛近小艇上的人是伊朗革命衛隊海軍,正在拆除船身未爆的水雷,相信水雷用釘子固定,拆除後船身留下釘孔,還有手印。

船身另外有位置遭破壞,相信由另一枚水雷爆炸造成。

美國和伊朗一直就事件互相指責,華府宣佈增派1,000名士兵到中東負責防衛任務,是繼上月底派1,500名士兵到中東地區後,再次增加區內兵力部署。

署理國防部長沙納漢強調,是要保障美軍安全及維護國家利益,將繼續監察情況。

伊朗總統魯哈尼表示,德黑蘭政府一直遵守核協議,是美國對伊朗懷有敵意,違背協議在先,強調伊朗不會向任何國家發動戰爭,全國將團結應對挑戰。

