【KTSF 吳宇斌報導】

網的巨頭Uber擴大在矽谷的辦公園區,有媒體報導Uber租下南灣Sunnyvale市中心兩棟辦公大樓,能容納1,900名員工。

《聖荷西水星報》報導,Uber租下兩棟在South Mathilda大道和West Washington大道交界,面積總共約291,000平方英呎的辦公大樓,距離Sunnyvale Caltrain站僅僅5個街口,預計Uber會在新租的辦公大樓聘請1,400至1,900名員工。

報導引述一間商業地產公司行政管理總監指,舊金山給予科技公司的發展機會有限,因此越來越多在舊金山規模較大的科技公司,都在矽谷設立辦公園區,以招攬更多科技人才。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。