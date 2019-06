特朗普習近平同意下週在G20峰會期間會面

【i-CABLE】

中國國家主席習近平與美國總統特朗普通電話,表示願意在下星期G20峰會期間會面,特朗普就稱中美團隊將在兩人會晤前先見面。

中美元首繼去年12月初在阿根廷會面後,將會再次見面,中央電視台報道,習近平應約與特朗普通電話,指願意同對方在日本大阪出席二十國集團峰會期間舉行會晤,就事關中美關係發展的根本問題交換意見,強調在經貿問題上,雙方應透過平等對話解決問題,關鍵是要照顧彼此的合理關切,也希望美方公平對待中國企業,同意兩國經貿團隊就如何解決分歧保持溝通,重申中美合則兩利、鬥則俱傷。

報道又引述特朗普指,美方重視美中經貿合作,希望雙方工作團隊能盡早找到解決當前分歧的辦法,相信全世界都希望看到美中達成協議。

特朗普在社交網站指雙方對話良好,下星期在日本出席二十國集團峰會期間兩人會會面,在兩人會面前,中美團隊會先見面。

