特朗普習近平同意下週在G20峰會期間會面

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中國國家主席習近平與美國總統特朗普通電話，表示願意在下星期G20峰會期間會面，特朗普就稱中美團隊將在兩人會晤前先見面。

中美元首繼去年12月初在阿根廷會面後，將會再次見面，中央電視台報道，習近平應約與特朗普通電話，指願意同對方在日本大阪出席二十國集團峰會期間舉行會晤，就事關中美關係發展的根本問題交換意見，強調在經貿問題上，雙方應透過平等對話解決問題，關鍵是要照顧彼此的合理關切，也希望美方公平對待中國企業，同意兩國經貿團隊就如何解決分歧保持溝通，重申中美合則兩利、鬥則俱傷。

報道又引述特朗普指，美方重視美中經貿合作，希望雙方工作團隊能盡早找到解決當前分歧的辦法，相信全世界都希望看到美中達成協議。

特朗普在社交網站指雙方對話良好，下星期在日本出席二十國集團峰會期間兩人會會面，在兩人會面前，中美團隊會先見面。

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