特朗普稱當局下週有執法行動 百萬無證移民將被驅逐出境

特朗普總統表示,當局將從下週起,將數百萬名非法入境者驅逐出境。

特朗普週一晚連續發出兩個推文,表示下週起,移民海關執法局(ICE)將驅逐數百萬名非法入境者,他說”驅逐的速度有如他們入境般快”。

不願透露身分的白宮官員指,這次行動將針對超過100萬名已被法官發出最後遞解令,但仍留在美國的人士。

另外有知情的官員透露,這次行動並非即將進行,而ICE並不知道總統會在社交媒體上公開這次執法行動。

當局進行這類大規模的執法行動前,通常都需要保密,特朗普這次公布可說是一反常態。

據媒體報導,這次行動或已籌備數月,目標位於全美各大城市。

去年東灣奧克蘭(屋崙)市長Libby Schaaf曾在移民局進行執法行動前披露消息,提前警告市民,當時曾遭特朗普及其他政府官員指稱,她的做法危及執法人員的安全,並威脅要提出刑事起訴。

Schaaf回應今次的消息,表示奧克蘭市府將繼續捍衛保護無證移民的價值觀。

