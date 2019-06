灣區僑領及前八九學運領袖支持香港反逃犯條例修訂（視頻）

【KTSF】

灣區一些親中華民國的僑領,以及前八九學運領袖週一齊集舊金山華埠舉行集會,表明全力支持香港反對逃犯條例修訂。

中華民國僑務委員于愛珍說:”我從電視上看到的時候,我第一個想到的是什麼,是六四,我們呼籲政府在自由民主人權的世界裡,你要傾聽民意,我們呼籲政府,民可載舟,民可覆舟,一個沒有以人民的幸福為基礎的政府,將來必衰亡。”

八九學運領袖封從德說:”香港的一國兩制,已經早就不再是一國兩制了,但是大概還剩下1.5制,或者是1.2制,僅存的這一點,自由民主法治內容,我們必須要支持香港來堅決守護。”

多名社區僑領及學者表示,他們雖然身在美國,但不少人都來自香港,或者在香港生活過,因此他們關心與熱愛香港這片自由的土地。

他們強烈譴責香港政府暴力對待市民的和平示威,並促請港府聽取民意,支持全面撤回逃犯條例修訂。

