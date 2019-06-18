灣區僑領及前八九學運領袖支持香港反逃犯條例修訂（視頻）

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灣區一些親中華民國的僑領，以及前八九學運領袖週一齊集舊金山華埠舉行集會，表明全力支持香港反對逃犯條例修訂。

中華民國僑務委員于愛珍說：”我從電視上看到的時候，我第一個想到的是什麼，是六四，我們呼籲政府在自由民主人權的世界裡，你要傾聽民意，我們呼籲政府，民可載舟，民可覆舟，一個沒有以人民的幸福為基礎的政府，將來必衰亡。”

八九學運領袖封從德說：”香港的一國兩制，已經早就不再是一國兩制了，但是大概還剩下1.5制，或者是1.2制，僅存的這一點，自由民主法治內容，我們必須要支持香港來堅決守護。”

多名社區僑領及學者表示，他們雖然身在美國，但不少人都來自香港，或者在香港生活過，因此他們關心與熱愛香港這片自由的土地。

他們強烈譴責香港政府暴力對待市民的和平示威，並促請港府聽取民意，支持全面撤回逃犯條例修訂。

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