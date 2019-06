四川發生6級地震及多場餘震 至少12死過百傷（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

在中國四川宜賓市當地時間17日晚上臨近11點發生6級地震,而在實施救援過程中,第二天早晨7點34分,該地再次發生5.3級地震,有多棟建築物倒塌,已發現至少12人死亡,135人受傷,之後還發生多場餘震。

根據中國地震台網測定,震中為宜賓市長寧縣,在週一晚上10點55分發生6級地震,震源深度16千米,之後還發生多次餘震。

地震區域街頭出現居民群體緊急避險,由於地震發生時,大部分民眾都在睡覺,不少居民甚至來不及穿上衣服鞋子就奔跑到戶外。

地震發生後,許多建築內部出現裂痕,街道上也發生了外牆剝落,有車輛被砸壞。

四川省消防局接報後,派出302名消防人員和63輛消防車前往災區救援,並且當局緊急組織調撥5,000頂帳篷、1萬張折疊床和2萬件衣被等救災物資運往現場。

此次地震影響區域廣泛,距離震中300公里的成都和240公里的重慶都有明顯震感,兩地的民房甚至出現輕微損壞。

這是今年以來四川省境內發生的最高震級地震,在此之前,四川今年發生的最大地震位於自貢榮縣,強度為4.9級。

