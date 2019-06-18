四川發生6級地震及多場餘震 至少12死過百傷（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

在中國四川宜賓市當地時間17日晚上臨近11點發生6級地震，而在實施救援過程中，第二天早晨7點34分，該地再次發生5.3級地震，有多棟建築物倒塌，已發現至少12人死亡，135人受傷，之後還發生多場餘震。

根據中國地震台網測定，震中為宜賓市長寧縣，在週一晚上10點55分發生6級地震，震源深度16千米，之後還發生多次餘震。

地震區域街頭出現居民群體緊急避險，由於地震發生時，大部分民眾都在睡覺，不少居民甚至來不及穿上衣服鞋子就奔跑到戶外。

地震發生後，許多建築內部出現裂痕，街道上也發生了外牆剝落，有車輛被砸壞。

四川省消防局接報後，派出302名消防人員和63輛消防車前往災區救援，並且當局緊急組織調撥5,000頂帳篷、1萬張折疊床和2萬件衣被等救災物資運往現場。

此次地震影響區域廣泛，距離震中300公里的成都和240公里的重慶都有明顯震感，兩地的民房甚至出現輕微損壞。

這是今年以來四川省境內發生的最高震級地震，在此之前，四川今年發生的最大地震位於自貢榮縣，強度為4.9級。

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