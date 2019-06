聯邦最高法院裁定”雙重處罰”條款並無違憲

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院週一維持所謂的”雙重處罰”條款,就是任何人因為犯下同一種罪行而接受多過一次審訊,並沒有違反憲法。

聯邦最高法院的大法官,週一以7票對2票的多數票通過,維持所謂的”雙重處罰”條款,即是任何人因為同一種罪行而接受多過一次審訊,並沒有違反憲法第五修正案。

這次判決涉及阿拉巴馬州男子Terance Gamble在2008年因為搶劫而被定罪,7年後,他因為交通違規而被警察截停,警方在他的車內找到一枝手槍。

根據阿拉巴馬州法律,重罪犯是禁止藏有武器,他因此被控以同樣的聯邦罪名,因為這個附加聯邦控罪,他的監禁刑期加多近3年。

憲法第五修正案指出,沒有人因為同樣控罪而要接受兩次審訊,但經過超過160年後,最高法院裁定,如果是犯同一罪行,在州層面被檢控一次,然後在聯邦法庭再被檢控,沒有違反”雙重處罰”的保護條款,理由是州和聯邦政府是獨立分開的權限。

今次最高法院的判決令人關注,因為特朗普總統可能特赦他的前競選工程主席Paul Manafort,Manafort因為涉嫌違反聯邦欺詐罪而被判監7年半,但如果獲得特朗普特赦,就不用在聯邦監獄渡過。

但Manafort不能避開在州層面同樣的檢控,紐約州已遞交控告Manafort有關的罪名。

