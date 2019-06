【KTSF】

南灣聖荷西市一間油站本月初發生持械搶劫案,兩名涉案疑犯落網。

警方表示,6月4日中午時分,位於一街2101號的一間76加油站停車場,有匪徒持械搶劫一名顧客,隨後搶劫一名油站職員,期間多次開槍。

警員趕至現場後,在附近拘捕20歲非洲裔男子Lenard Hall,警方發現他涉嫌與2016年底至2017年的8宗連環搶劫案有關。

經過調查,警方拘捕另一名疑犯,21歲亞裔男子Kevin Ta,當局懷疑他亦與5月20日發生的另一宗劫案有關。

兩名疑犯目前仍被拘押,他們面臨持械搶劫、使用致命武器進行襲擊,以及蓄意謀殺等控罪。

