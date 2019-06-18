自駕遊專題：美國總統圖書館（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

提到圖書館許多人想到的就是滿牆滿架的書，單調無趣，這集”自駕遊專題”，要帶您參觀的是美國總統圖書館，顛覆大家對圖書館的印象。

南加州Simi Valley是美國第40任總統雷根圖書館的所在地，從圖書館外可以鳥瞰美麗的西米谷，因水門案下台的尼克森總統圖書館，也位在南加州的Yorba Linda，從灣區開車南下，可以一次參觀兩座圖書館。

雷根圖書館最著名的就是退役空軍一號，遊客可以入內參觀，了解美國總統出訪時在空軍一號內工作的情況，還有著名的”推倒圍牆”演說，館內就有一塊柏林圍牆遺跡。

每個總統圖書館都有一間橢圓形辦公室，可以供人拍照，過過當總統的癮。

總統圖書館還有一個特色，就是紀錄任內總統的豐功偉業，像是尼克森圖書館內有一個中國廳，他與周恩來總裡的銅像，因為尼克森開啟了中國對外大門。

在目前現有的14座總統圖書館當中，有兩個在加州，3個在德州，其中一座是位於達拉斯的喬治布希總統圖書館，另外兩座是位於奧斯汀大學的Lyndon Johnson詹森總統圖書館，以及位於College Station德州農工大學的老布希總統圖書館。

小布希任內發生911恐怖襲擊事件，館內收藏了倒塌的世貿大樓鋼筋，總統圖書館內有許多互動遊戲，模擬當總統如何做重要決策，如果您是總統，對於當年Katrina風災，會做出跟小布希不一樣的決策嗎？

來到達拉斯就不能錯過已故總統甘迺迪遇刺的地點，包括槍手開槍的教科書大樓，以及馬路上的X字，就是甘迺迪車隊遇刺的位置。

1963年11月22日，甘迺迪訪問達拉斯接受民眾夾道歡迎，經過市中心Dealey Plaza遭到槍擊，送醫後宣告不治。

他被暗殺的地點，1993年指定為國家歷史地標，旁邊的教課書大樓6樓最右邊窗戶貼著一個厚紙板，據稱當時被認定兇手的從那裡開槍，這棟大樓日後也成了甘迺迪博物館。

甘迺迪遇刺，時任副總統詹森在空軍一號宣誓成為第36任總統，想要深入了解美國動盪不安的60年代，千萬不可錯過詹森總統圖書館。

Lyndon Baines Johnson，美國人習慣稱他LBJ，詹森是歷屆美國總統中簽署最多法案的總統，包括”1965年移民及國籍法案”。

詹森任內越戰陷入泥沼，館內對於這段歷史有詳細的紀錄。

繼續往東南方向走，來到德州農工大學，去年過世的老布希總統圖書館，佔地就90英畝，館內有一座布希家族墓地，老布希和夫人芭芭拉，以及大女兒都在這裡常眠。

美國總統圖書館以互動的方式，展示了歷屆總統的紀念物品和歷史紀錄，同時也為好奇的民眾展現總統不為人知的一面，暑假到了，全家不妨來趟知性之旅。

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