自駕遊專題：美國總統圖書館（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

提到圖書館許多人想到的就是滿牆滿架的書,單調無趣,這集”自駕遊專題”,要帶您參觀的是美國總統圖書館,顛覆大家對圖書館的印象。

南加州Simi Valley是美國第40任總統雷根圖書館的所在地,從圖書館外可以鳥瞰美麗的西米谷,因水門案下台的尼克森總統圖書館,也位在南加州的Yorba Linda,從灣區開車南下,可以一次參觀兩座圖書館。

雷根圖書館最著名的就是退役空軍一號,遊客可以入內參觀,了解美國總統出訪時在空軍一號內工作的情況,還有著名的”推倒圍牆”演說,館內就有一塊柏林圍牆遺跡。

每個總統圖書館都有一間橢圓形辦公室,可以供人拍照,過過當總統的癮。

總統圖書館還有一個特色,就是紀錄任內總統的豐功偉業,像是尼克森圖書館內有一個中國廳,他與周恩來總裡的銅像,因為尼克森開啟了中國對外大門。

在目前現有的14座總統圖書館當中,有兩個在加州,3個在德州,其中一座是位於達拉斯的喬治布希總統圖書館,另外兩座是位於奧斯汀大學的Lyndon Johnson詹森總統圖書館,以及位於College Station德州農工大學的老布希總統圖書館。

小布希任內發生911恐怖襲擊事件,館內收藏了倒塌的世貿大樓鋼筋,總統圖書館內有許多互動遊戲,模擬當總統如何做重要決策,如果您是總統,對於當年Katrina風災,會做出跟小布希不一樣的決策嗎?

來到達拉斯就不能錯過已故總統甘迺迪遇刺的地點,包括槍手開槍的教科書大樓,以及馬路上的X字,就是甘迺迪車隊遇刺的位置。

1963年11月22日,甘迺迪訪問達拉斯接受民眾夾道歡迎,經過市中心Dealey Plaza遭到槍擊,送醫後宣告不治。

他被暗殺的地點,1993年指定為國家歷史地標,旁邊的教課書大樓6樓最右邊窗戶貼著一個厚紙板,據稱當時被認定兇手的從那裡開槍,這棟大樓日後也成了甘迺迪博物館。

甘迺迪遇刺,時任副總統詹森在空軍一號宣誓成為第36任總統,想要深入了解美國動盪不安的60年代,千萬不可錯過詹森總統圖書館。

Lyndon Baines Johnson,美國人習慣稱他LBJ,詹森是歷屆美國總統中簽署最多法案的總統,包括”1965年移民及國籍法案”。

詹森任內越戰陷入泥沼,館內對於這段歷史有詳細的紀錄。

繼續往東南方向走,來到德州農工大學,去年過世的老布希總統圖書館,佔地就90英畝,館內有一座布希家族墓地,老布希和夫人芭芭拉,以及大女兒都在這裡常眠。

美國總統圖書館以互動的方式,展示了歷屆總統的紀念物品和歷史紀錄,同時也為好奇的民眾展現總統不為人知的一面,暑假到了,全家不妨來趟知性之旅。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。