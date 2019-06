【i-CABLE】

日本週二晚上發生強烈地震,氣象廳錄得強度達6.8級,並發出海嘯警報。

地震發生在當地晚上10時許,震央位於山形縣對出附近海域,震源深度約10公里,氣象廳向附近多處縣市發出海嘯警報,包括山形縣、新潟縣和石川縣能登等。

