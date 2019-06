北加州香港會第二度發起集會聲援香港反送中示威（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

香港逃犯條例修訂引發出來的爭議觸動全世界,遠在灣區這裡,亦有一群關心香港事務的人表達對修例的意見,北加州香港會過去的周末在南灣舉行集會,聲援香港的遊行。

這已經是北加州香港會一星期以來第二度發起集會聲援香港的示威,數百名示威者響應香港6.16遊行的號召,穿著黑衣表達對香港政府的不滿,手執白花,向在示威中被捕及傷亡的人士致意,雖然身在外地,但心繫香港。

集會人士何小姐說:”我在香港出生,那麼多年以來,我都沒有見過說,如果表達自己的態度,用很和平的方式,會受到一些難聽一點講,是很暴力的對待,那些畫面很震撼的原因是,我從來沒有見過在香港出現,而這些跟我從小見到六四天安門事件有某些聯想。”

到訪灣區的香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽在集會上發言,他認為,香港特首林鄭月娥在記者會的表現毫無悔意,仍然堅持修例無問題,市民要的是永久撤回草案,而不是暫緩修訂。

馬嶽說:”特區政府過去一兩個月,以致今個星期的所作所為,我夠膽講他失去了一代人,失去了一兩代香港年輕人的支持,之後為如何挽救真的不知道,但我想大家繼續努力。”

馬嶽亦指,香港市民下一步要做的是,要求港府收回將6.12示威定性為暴動,否則很多和平參與遊行的市民,都有機會被秋後算帳。

馬嶽說:”在暴動現場,就算你丟一個水樽,都可以判3年,因為你參與暴動,即是說你未必要打警察,只要你在現場,而暴動罪的在香港最高刑罰是10年,於是當日在金鐘現場很多人,都有一個很大的危險,如果政府不改變定性的話,他可以用暴動罪來告當日很多在場,其實沒有做過暴力行為的人。”

北加州香港會指,關注香港事務的灣區居民可以做的是,聯絡代表自己的國會議員,表達個人的關注時,亦促請他們發聲,將香港人的抗爭宣揚出去,讓全世界的人都知道香港發生的事。

