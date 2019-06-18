北加州香港會第二度發起集會聲援香港反送中示威（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

香港逃犯條例修訂引發出來的爭議觸動全世界，遠在灣區這裡，亦有一群關心香港事務的人表達對修例的意見，北加州香港會過去的周末在南灣舉行集會，聲援香港的遊行。

這已經是北加州香港會一星期以來第二度發起集會聲援香港的示威，數百名示威者響應香港6.16遊行的號召，穿著黑衣表達對香港政府的不滿，手執白花，向在示威中被捕及傷亡的人士致意，雖然身在外地，但心繫香港。

集會人士何小姐說：”我在香港出生，那麼多年以來，我都沒有見過說，如果表達自己的態度，用很和平的方式，會受到一些難聽一點講，是很暴力的對待，那些畫面很震撼的原因是，我從來沒有見過在香港出現，而這些跟我從小見到六四天安門事件有某些聯想。”

到訪灣區的香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽在集會上發言，他認為，香港特首林鄭月娥在記者會的表現毫無悔意，仍然堅持修例無問題，市民要的是永久撤回草案，而不是暫緩修訂。

馬嶽說：”特區政府過去一兩個月，以致今個星期的所作所為，我夠膽講他失去了一代人，失去了一兩代香港年輕人的支持，之後為如何挽救真的不知道，但我想大家繼續努力。”

馬嶽亦指，香港市民下一步要做的是，要求港府收回將6.12示威定性為暴動，否則很多和平參與遊行的市民，都有機會被秋後算帳。

馬嶽說：”在暴動現場，就算你丟一個水樽，都可以判3年，因為你參與暴動，即是說你未必要打警察，只要你在現場，而暴動罪的在香港最高刑罰是10年，於是當日在金鐘現場很多人，都有一個很大的危險，如果政府不改變定性的話，他可以用暴動罪來告當日很多在場，其實沒有做過暴力行為的人。”

北加州香港會指，關注香港事務的灣區居民可以做的是，聯絡代表自己的國會議員，表達個人的關注時，亦促請他們發聲，將香港人的抗爭宣揚出去，讓全世界的人都知道香港發生的事。

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