【KTSF】

南灣Milpitas市一條公路週一晚發生槍擊案,一名年輕男子中槍喪命。

加州公路巡警是於晚上10時過後接報,指Landes Avenue以北的680公路北行線發生槍擊案。

巡警到瑒後,發現一輛汽車停在中間分隔欄的位置,車內一名年約20餘歲男子似乎中槍。

救護員和消防員到場後立即為他急救,但他最後傷重不治。

案發後,案發現場附近的680公路北行所有行車線一度封閉約4小時。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。