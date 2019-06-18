Kaiser醫院宣布奧克蘭市建新總部 料耗資9億元興建

【KTSF】

Kaiser醫院週一宣布，將會在東灣奧克蘭（屋崙）市中心興建一個面積達170萬平方英呎的辦公大樓Thrive Center，選址位於奧克華埠西北面。

即將興建的Kaiser新總部位於Telegraph大道2100號路段，預料有28至29層高，將會是奧克蘭市內最大的商業建築。

Kaiser醫院行政總裁Bernard Tyson週一在記者會上表示，院方仍然覺得奧克蘭是最好的地方，所以選擇留在奧克蘭。

Kaiser醫院是目前是奧克蘭市內最大的僱主，新總部建成後，將把市內7座辦公大樓的員工全部搬入新大樓。

Kaiser行政總裁指出，公司預計每年能夠節省約6,000萬元，大樓竣工後，估計每年會為奧克蘭市府帶來1,500萬元稅收。

市長Libby Schaaf則邀請其他商業在Kaiser總部落成後，進駐該7座辦公樓。

Kaiser預計新總部將在明年動工，並於2023年落成，建築成本估計要耗資9億元。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。