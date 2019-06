Kaiser醫院宣布奧克蘭市建新總部 料耗資9億元興建

【KTSF】

Kaiser醫院週一宣布,將會在東灣奧克蘭(屋崙)市中心興建一個面積達170萬平方英呎的辦公大樓Thrive Center,選址位於奧克華埠西北面。

即將興建的Kaiser新總部位於Telegraph大道2100號路段,預料有28至29層高,將會是奧克蘭市內最大的商業建築。

Kaiser醫院行政總裁Bernard Tyson週一在記者會上表示,院方仍然覺得奧克蘭是最好的地方,所以選擇留在奧克蘭。

Kaiser醫院是目前是奧克蘭市內最大的僱主,新總部建成後,將把市內7座辦公大樓的員工全部搬入新大樓。

Kaiser行政總裁指出,公司預計每年能夠節省約6,000萬元,大樓竣工後,估計每年會為奧克蘭市府帶來1,500萬元稅收。

市長Libby Schaaf則邀請其他商業在Kaiser總部落成後,進駐該7座辦公樓。

Kaiser預計新總部將在明年動工,並於2023年落成,建築成本估計要耗資9億元。

