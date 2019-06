【KTSF】

有參與遊行、示威的香港市民指不接受林鄭月娥的解釋,民陣就指特首沒有回應到五大訴求,週三會與民主派商討下一步行動。

在立法會示威區的市民一直觀看記者會網上直播,聽完整個記者會,有人表明不收貨。

民陣指提出的五大訴求,林鄭月娥無回應,民主派批評林鄭月娥不願意鞠躬道歉、缺乏誠意,民陣與民主派議員週三會商討下一步行動。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。