Facebook宣布明年發行加密貨幣Libra

【KTSF 吳宇斌報導】

社交媒體巨頭Facebook公佈即將在明年發行旗下加密貨幣Libra。

Facebook為Libra創建了一個非牟利機構Libra協會,來營運該加密貨幣。

Facebook帶頭聯同超過12個合作夥伴,包括PayPal、Uber、Spotify、Visa和Mastercard等,投資、建設和管理整個系統,公司期望能夠集資10億元,支持Libra的營運。

Facebook行政總裁Mark Zuckerberg表示,希望將發送金錢如同發送照片一樣簡單,用戶將能夠通過Messenger,或者Whatsapp等通訊程式,用一個按鈕就可以向其他用戶發送Libra加密貨幣,還有可以帶動社交平台上電子商務業務。

不過其仍然面臨和其他虛擬貨幣,如Bitcoin一樣的難題,就是如何將加密貨幣兌換各國的法定貨幣。

