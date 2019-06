國會議員提法案擬取消OPT計劃 不再讓留學生畢業後留美工作（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

有國會議員提出法案,打算不再讓外國留學生畢業後,可獲得OPT在美國找工作,從而有機會轉成H-1B簽證。

計劃取消學生OPT,即選擇性實習訓練計劃的是共和黨籍亞利桑那州聯邦眾議員Paul Gosar,他計劃於兩星期內向國會眾議院提交《2019年高技術美國人公平法案》,以廢止OPT計劃,不再允許在校或畢業的外國留學生,在美國尋找工作機會,以此延長F-1學生簽證至少一年,而主修科技及數學的STEM外國畢業生,OPT有效期最長可達3年.

Pew研究機構的數據顯示,自從2008年聯邦政府贊成主修STEM的外國畢業生能留在美國工作,申請OPT的人數是以前的四倍,而且灣區的聖荷西及舊金山是最吸引OPT計劃的外國畢業生想找工作的城市,近些年,OPT計劃已超越H-1B簽證,成為高技術臨時海外僱員的最大來源。

Pew研究還發現,2004至2016年,美國大學有約150萬留學生是持OPT獲准留美工作,當中STEM的留學生佔53%。

Pew研究的另一個發現是,OPT計劃的增長在2017年出現放緩跡象,雖然當年仍有破紀錄的276,500名留學生是持OPT獲得工作許可,比2016年的多19,400人,但該計劃的增長率只有8%,與2016年34%的增長率相比明顯下降,也是自2004年以來增長率的最大跌幅。

