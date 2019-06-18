國會議員提法案擬取消OPT計劃 不再讓留學生畢業後留美工作（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

有國會議員提出法案，打算不再讓外國留學生畢業後，可獲得OPT在美國找工作，從而有機會轉成H-1B簽證。

計劃取消學生OPT，即選擇性實習訓練計劃的是共和黨籍亞利桑那州聯邦眾議員Paul Gosar，他計劃於兩星期內向國會眾議院提交《2019年高技術美國人公平法案》，以廢止OPT計劃，不再允許在校或畢業的外國留學生，在美國尋找工作機會，以此延長F-1學生簽證至少一年，而主修科技及數學的STEM外國畢業生，OPT有效期最長可達3年．

Pew研究機構的數據顯示，自從2008年聯邦政府贊成主修STEM的外國畢業生能留在美國工作，申請OPT的人數是以前的四倍，而且灣區的聖荷西及舊金山是最吸引OPT計劃的外國畢業生想找工作的城市，近些年，OPT計劃已超越H-1B簽證，成為高技術臨時海外僱員的最大來源。

Pew研究還發現，2004至2016年，美國大學有約150萬留學生是持OPT獲准留美工作，當中STEM的留學生佔53%。

Pew研究的另一個發現是，OPT計劃的增長在2017年出現放緩跡象，雖然當年仍有破紀錄的276,500名留學生是持OPT獲得工作許可，比2016年的多19,400人，但該計劃的增長率只有8%，與2016年34%的增長率相比明顯下降，也是自2004年以來增長率的最大跌幅。

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