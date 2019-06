林鄭月娥向每位香港市民真誠道歉 沒說”撤回”（視頻）

【i-CABLE】

修訂《逃犯條例》風波,香港行政長官林鄭月娥週二公開向每位香港市民真誠道歉,指反省過後,自己要為政府處理修例的不足負上最大責任,她多次重申已停止修例,無重啟的時間表,但沒用到”撤回”的字眼,她又承認未來管治會困難,會盡力重建市民信心。

一次修例令這個上任不足兩年的政府陷入危機,今次是林鄭月娥首次就修例親口道歉,較她的書面致歉遲了兩天,她多次重申如果明年7月本屆立法會任滿草案仍未二讀,就會自動失效,但始終沒說”撤回”兩字。

週二晚上,林鄭月娥發信給公務員同事,指自己敏感度不足,個人要承擔責任,不過為公眾服務是其終生事業,未來會繼續帶領政府服務社會。

她特別感謝保安局和律政司的專業精神,感謝警隊熱誠服務,但見到警員和示威者的對立感到傷痛,又為過去數日因為政總關閉未能上班的公務員帶來不便致歉,信末她指透過政府努力,會恢復社會對政府團隊的信任。

警方在上週三當日以涉嫌遊蕩拘捕7男1女,經調查後,沒有足夠證據提出檢控,7名男子已經無條件釋放,正聯絡該名女子辦理手續。

