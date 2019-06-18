報告指加州中小學電腦科學課程並不足夠（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州有矽谷，匯聚頂尖的科技精英，可是一份最新的調查報告顯示，加州中小學提供的電腦科學課程並不足夠。

鼓吹加州廣泛推行電腦科學教育的CSforCA聯盟以及Kapor中心聯合發表的報告指出，加州只得39%的高中教授電腦科學，大部分的高中並沒有電腦科學課程。

報告指出，在城市收入較高以及少數族裔學生人數較少的地區，越多學校提供電腦科學教育。

報告顯示，全州只得14%的高中提供AP電腦科學課程，另外，加州接近200萬名高中生，只有3%的學生選修電腦科學，而選讀AP電腦科學的學生更少，只佔1%。

Kapor中心首席研究總監Allison Scott說：”是因為州府的失敗，所以我們需專注州層面的政策，地方層面的問題，包括資源、技術基建、師資以及電腦教室的分配等許多因素，都在影響學校將電腦科學列為優先。”

至於男女生方面，選修電腦科學的學生之中，男生佔7成幾，女生只佔2成幾，不過，通過AP電腦科學考試的男女生比例卻差不多，顯示女生學習電腦科學的能力並不差於男生。

另外，亞裔學生在高中修讀AP電腦課程的百分比高過其他族裔的學生。

報告提出幾項建議，包括制定在中小學推廣電腦科學教育的策略、培訓教師、提供科技基建、分配撥款協助拉美裔、非洲裔等少數族裔學生接受電腦科學教育，以及鼓吹將電腦科學列為高中畢業以及進大學的必修課程。

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