報告指加州中小學電腦科學課程並不足夠（視頻）

加州有矽谷,匯聚頂尖的科技精英,可是一份最新的調查報告顯示,加州中小學提供的電腦科學課程並不足夠。

鼓吹加州廣泛推行電腦科學教育的CSforCA聯盟以及Kapor中心聯合發表的報告指出,加州只得39%的高中教授電腦科學,大部分的高中並沒有電腦科學課程。

報告指出,在城市收入較高以及少數族裔學生人數較少的地區,越多學校提供電腦科學教育。

報告顯示,全州只得14%的高中提供AP電腦科學課程,另外,加州接近200萬名高中生,只有3%的學生選修電腦科學,而選讀AP電腦科學的學生更少,只佔1%。

Kapor中心首席研究總監Allison Scott說:”是因為州府的失敗,所以我們需專注州層面的政策,地方層面的問題,包括資源、技術基建、師資以及電腦教室的分配等許多因素,都在影響學校將電腦科學列為優先。”

至於男女生方面,選修電腦科學的學生之中,男生佔7成幾,女生只佔2成幾,不過,通過AP電腦科學考試的男女生比例卻差不多,顯示女生學習電腦科學的能力並不差於男生。

另外,亞裔學生在高中修讀AP電腦課程的百分比高過其他族裔的學生。

報告提出幾項建議,包括制定在中小學推廣電腦科學教育的策略、培訓教師、提供科技基建、分配撥款協助拉美裔、非洲裔等少數族裔學生接受電腦科學教育,以及鼓吹將電腦科學列為高中畢業以及進大學的必修課程。

