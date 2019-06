【KTSF】

柏克萊加州大學的調查發現,有較多的加州人支持州長紐森暫停執行死刑。

柏克萊加州大學政府研究所為《洛杉磯時報》做的調查發現,52%的人支持州長暫停執行死刑的決定,48%的人不贊同。

調查也發現,有61%的人希望加州維持死刑,39%希望廢除死刑。

目前有組織提案,讓選民在2020年的選舉中,表決是否將加州的死刑以終身監禁不得假釋來取代

