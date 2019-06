波音737 MAX客機接連墜機後首次接大訂單

【KTSF 張麗月報導】

因為接連發生墜機事件而停飛至今的波音737 MAX客機,首次接到大訂單。

一向使用歐洲空中巴士Airbus飛機的歐洲航空集團IAG,破例向美國波音採購737 MAX客機,為這款客機投下定心丸。

737 MAX曾經因為接連發生墜機事件而停飛至今,也是波音首次接到這款客機的大訂單。

IAG集團旗下擁有英國航空等多間歐洲航空公司,IAG週二在巴黎的航空展上宣佈,計劃向波音訂購200架737 MAX客機,總值約共240億美元。

專家認為,在這個時候,這個價錢是折扣價。

737 MAX是波音最暢銷客機,自從印尼獅子航空和埃塞俄比亞航空先後失事墜毀之後,波音就停飛737 MAX至今,現時積壓的訂單數目有近5,000架。

雖然暫停飛行,波音仍然繼續生產這款客機,但至今還未有交貨。

現時墜機的調查聚焦在自動安全性能方面,消息指出,由於737 MAX訂單積壓嚴重,IAG集團可能要等幾年後才可以收到貨。

