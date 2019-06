【i-CABLE】

中國國家主席習近平週四起國事訪問北韓兩天,將與北韓領袖金正恩會面,是相隔14年再有國家主席訪問北韓。

金正恩今年年初訪問北京,與習近平會談,習近平當時接受金正恩邀請回訪北韓,中共中央對外聯絡部宣佈,習近平應金正恩邀請週四及週五國事訪問北韓,期間兩人將舉行會談,討論雙邊關係、半島形勢,以及各自國內發展情況,兩人亦會參觀中朝友誼塔。

2011年上台的金正恩,去年至今訪華4次,今次習近平回訪北韓,正值中朝建交70周年,亦是習近平2012年出任國家主席後首次訪問北韓,他在2008年曾以國家副主席身份應邀出訪當地,並與時任北韓領袖金正日會面。

至於上次有國家主席訪問北韓是在2005年,時任國家主席胡錦濤出訪平壤曾與金正日舉行會談。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。