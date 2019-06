【KTSF】

佛羅里達州一名華裔女子,涉嫌因為破壞海龜的巢穴及海龜蛋,在Miami Beach被捕。

當地警方表示,有警員及目擊者見到41歲女子Yaqun Lu走進邁亞密海灘上一個專門用作海龜巢穴的地區,拿起一條原本用作標記巢穴的木條,突然刺向海龜蛋。

警方指,她然後開始踩在蛋上,在蛋上走路,Lu後來被警方拘捕。

當地的魚類及野生動物機構奉召到場,檢查過所有蛋之後,發現沒有蛋受損。

Lu被控騷擾海龜及龜蛋等控罪。

