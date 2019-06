【KTSF】

北灣Vacaville市的Outlet大特賣場一間商店,日前遭多名賊人搶掠,警方公開案發視頻,希望公眾協助破案。

警方在社交媒體上發佈店鋪職員拍攝的片段,顯示6月9號上午10點左右,4名穿著連帽衫的賊人,在一間Tommy Hilfiger商店內,將大批在貨架與桌子上擺賣的衣服塞入袋中,然後從容走出商店,接著駕車逃離現場,被盜的商品總值超過8,000元。

警方引述店員消息指,賊人駕駛一輛較新型Chevy SUV汽車,並用疑似垃圾袋的物件遮掩車牌。

警方呼籲有線索的民眾報警協助調查。

