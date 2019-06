南加Costco槍擊案 休班警員開槍1死3傷

【KTSF 蔡璐陽報導】

上週五晚間,南加州Corona地區的一間Costco超市發生槍擊案,造成1人死亡3人受傷,開槍的是一名已下班、正帶著小孩購物的警員,開槍前似乎曾與死者發生爭執。

警方暫時沒有公佈開槍的LAPD洛杉磯警員身份,涉案的槍枝也只有該警員持有的手槍。

案發於上週五晚間7點多,許多民眾當時都在這個Costco賣場購物。

目擊者表示,該名警員似乎在肉品區與一名留有龐克頭髮型的顧客發生爭執,該名警員當時抱著小孩,似乎感到有威脅而開槍。

警方接獲報案到場時,發現1人死亡,3人受傷,死者是32歲的Riverside居民Kenneth French。

死者的兩名家人也受重傷送院,情況危殆。

開槍的警員則受輕傷,送院治療後目前已經出院,當地警方已將這個案件列為警察涉及的槍擊事件調查中。

