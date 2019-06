NBA速龍多倫多勝利巡遊發生槍擊 4人中槍受傷

【KTSF 江良慧報導】

加拿大多倫多市週一為新出爐的NBA總冠軍速龍舉行勝利巡遊,不過期間發生槍擊,有4人中槍受傷。

速龍勇奪NBA總冠軍後,週一在多倫多市中心舉行勝利巡遊,吸引了多達150萬人上街。

雖然巡遊在上午10時才正式開始,但大批球迷在早上7時許已經聚集進佔有利位置。

球隊隊員乘坐開篷雙層巴士,從Exhibition Place出發,經過Scotiabank Arena,最後去到Nathan Phillips Square廣場。

不過,由於巡遊終點人數太多,當局為避免更多人進入廣場,要關閉巡遊路線附近多個地鐵站。

而在廣場的Bay街和Albert街,就在巡遊期間發生槍擊,4人受傷,傷勢嚴重,不過就沒有生命危險。

警方已經拘捕兩名疑犯,並檢獲兩支手槍。

