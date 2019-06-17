舊金山飛機餐飲業員工計劃罷工 要求加人工改善醫療福利（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山國際機場一批飛機餐飲服務員工計劃發起罷工，要求飛機餐飲公司加人工，以及提供更好的醫療福利，上週五進行投票。

代表大約500名員工的工會成員當中有很多是華裔，工會代表表示，這些員工時薪平均是17.5元，養老金不多，而且聲稱公司不肯提供醫保給他們，要自己掏錢買醫保。

有工作了十年的員工表示，負擔舊金山屋租已夠困難，覺得購買醫保太貴，索性自己不買，只幫孩子買。

員工艷花說：”我每年就因此被罰錢，都沒有買醫保，買了的話我只有千多元過活。”

有員工都覺得工作情況不理想。

員工陳紹京說：”工人還需要加班，維持生活費，希望公司能體諒大眾員工。”

工會表示，他們向公司的主要訴求有3個。

工會代表胡悅儀說：”第一是公平工資給工人，然後最重要是提供（免費）醫療健保，然後是他們的養老金，提高水準，如果資方肯同意的話，員工的生活將得到大提高。”

工會表示，這兩個星期，他們會在全國另外21個城市進行投票。

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