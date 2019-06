舊金山飛機餐飲業員工計劃罷工 要求加人工改善醫療福利（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山國際機場一批飛機餐飲服務員工計劃發起罷工,要求飛機餐飲公司加人工,以及提供更好的醫療福利,上週五進行投票。

代表大約500名員工的工會成員當中有很多是華裔,工會代表表示,這些員工時薪平均是17.5元,養老金不多,而且聲稱公司不肯提供醫保給他們,要自己掏錢買醫保。

有工作了十年的員工表示,負擔舊金山屋租已夠困難,覺得購買醫保太貴,索性自己不買,只幫孩子買。

員工艷花說:”我每年就因此被罰錢,都沒有買醫保,買了的話我只有千多元過活。”

有員工都覺得工作情況不理想。

員工陳紹京說:”工人還需要加班,維持生活費,希望公司能體諒大眾員工。”

工會表示,他們向公司的主要訴求有3個。

工會代表胡悅儀說:”第一是公平工資給工人,然後最重要是提供(免費)醫療健保,然後是他們的養老金,提高水準,如果資方肯同意的話,員工的生活將得到大提高。”

工會表示,這兩個星期,他們會在全國另外21個城市進行投票。

