【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Mountain View市議會在聽取民意及討論後,決定改變初衷,不會禁止超大型RV休旅車在市內街道停車。

市議會討論該項議題長達4小時,期間有很多民眾發言表示反對,認為是灣區房價及租金昂貴,導致他們別無選擇,只能以RV休旅車為家。

市議員最後決定不會實施禁令,意味著RV休旅車可以繼續在市內街道停車過夜。

不過市議會同時要求市府員工擬定另一項與公共健康及安全有關的新法例,例如怎樣監管市內公園的公共衛生與安全問題,以及在交通要道怎樣保障行人及單車騎士的安全,預計新法例將於今年秋季再討論。

目前在灣區,只有中半島San Mateo市禁止RV休旅車於任何時間在居民區停車,而東Palo Alto以及柏克萊市則不允許RV休旅車停車過夜。

