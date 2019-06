【KTSF】

加州中谷Modesto市郊上週發生致命車禍,一輛汽車撞入一幢住屋,導致屋內一名母親和兩名年幼女兒死亡,另一名10歲女兒重傷送院搶救,延至剛過去的週六傷重不治,車禍起因懷疑有人醉酒或藥後駕駛。

加州公路巡警局證實,女童已於週六在醫院逝世。

事發於6月9日,46歲男子Felix Ferdin涉嫌駕駛一輛SUV汽車,撞進死者居住的小屋。

38歲母親Mari Luz Jacinto-Hernandez、兩名分別只有5歲和3歲的女兒當場死亡。

警方已將Ferdin拘捕,起訴他嚴重汽車殺人罪和醉酒或藥後駕駛重罪,被告否認控罪。

