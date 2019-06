美國麻疹確診病例續升 已突破千宗

【KTSF】

美國的麻疹確診病例繼續增加,聯邦疾控中心(CDC)表示,截至上星期五,全美的確診病例已經突破1,000宗,達到1,044宗,是自從1992年超過2,000人染病,和自從美國在2000年宣佈麻疹在美國絕跡以來,最多人感染麻疹的一年。

美國今年以來的麻疹確診病例,是在6月6日突破1,000宗,包括加州在內的28個州都有感染個案。

截至6月12日,加州總共有52宗確診病例,當中最多是洛杉磯,有10人染病。

在灣區中半島San Mateo縣和南灣Santa Clara縣,各有4個人確診麻疹,而舊金山和東灣Alameda縣則各有一人染病。

當局相信,目前在美國某些州份的麻疹疫情繼續擴散,主要是因為有旅客曾到訪以色列、烏克蘭和菲律賓等有大規模麻疹爆發的國家,再在返回美國時也把麻疹病毒帶回來。

