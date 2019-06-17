美國麻疹確診病例續升 已突破千宗

【KTSF】

美國的麻疹確診病例繼續增加，聯邦疾控中心（CDC）表示，截至上星期五，全美的確診病例已經突破1,000宗，達到1,044宗，是自從1992年超過2,000人染病，和自從美國在2000年宣佈麻疹在美國絕跡以來，最多人感染麻疹的一年。

美國今年以來的麻疹確診病例，是在6月6日突破1,000宗，包括加州在內的28個州都有感染個案。

截至6月12日，加州總共有52宗確診病例，當中最多是洛杉磯，有10人染病。

在灣區中半島San Mateo縣和南灣Santa Clara縣，各有4個人確診麻疹，而舊金山和東灣Alameda縣則各有一人染病。

當局相信，目前在美國某些州份的麻疹疫情繼續擴散，主要是因為有旅客曾到訪以色列、烏克蘭和菲律賓等有大規模麻疹爆發的國家，再在返回美國時也把麻疹病毒帶回來。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。