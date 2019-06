【i-CABLE】

香港眾志秘書長黃之鋒因為2014年佔領運動期間阻礙當局在旺角清場,刑事藐視法庭罪成判監,週一刑滿出獄。

一批香港眾志的成員早上在荔枝角羈押所外迎接出獄的黃之鋒,黃之鋒下午到立法會示威區,呼籲請願人士繼續要求政府撤回《逃犯條例》的修訂。

他表示在獄中數個星期,錯過了兩次反對修訂的遊行,出獄後會參與相關活動,又認為香港行政長官林鄭月娥必須引咎辭職,問責下台。

