【i-CABLE】

伊朗揚言十天內會打破核協議設下的濃縮鈾庫存限制。

伊朗原子能組織發言人表示,伊朗將根據國內需求提升鈾濃縮水平,由目前限定的3.67%,最高可以增加至20%,又承認已經增加生產低濃縮鈾,數目是之前的四倍。

他呼籲歐洲國家盡快採取實際行動,協助保護伊朗免受美國制裁。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。