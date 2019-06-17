香港警務處處長澄清無將示威衝突定性為暴動（視頻）

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香港《逃犯條例》修訂觸發大型遊行，不少參加的人不滿政府，形容上週三的衝突是暴動，香港警務處處長盧偉聰澄清他並無將衝突定性為”暴動”，而是指部份人的行為涉嫌干犯暴動罪，若無參與暴力的人士，不用擔心會被控暴動罪。

上週三在金鐘的衝突，警方和政府當時這樣形容，事隔5日，警務處處長盧偉聰晚上見記者指有誤解，主動澄清當日並非指整個活動都是”暴動”。

他指警方至今拘捕5人涉嫌干犯暴動罪，以及10人涉及暴力相關罪行，另外17人涉及其他罪行，而暴動罪門檻很高，搜集完足夠證據仲要徵詢律政司意見，才決定是否檢控。

多次被問到會否因為說得不清楚”暴動”定性，向當日和平示威的人道歉，甚至辭職，他無正面回應，被問到警方驅趕夏愨道和平示威者是否用過量武力，他指要將示威者驅趕到安全距離，當日有部分人暴力衝擊，警方有必要採用適當武力。他否認一度製造薄弱防線，引誘示威者衝擊，又指如果市民不滿意，可以投訴，警隊有完善機制處理，至今已經接獲34宗投訴。

而剛剛過去的星期日，民陣指有近200萬人參與遊行，警方數字就指33.8萬人，盧偉聰承認估算不準確，數字只是內部用途。

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