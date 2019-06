香港警務處處長澄清無將示威衝突定性為暴動（視頻）

【i-CABLE】

香港《逃犯條例》修訂觸發大型遊行,不少參加的人不滿政府,形容上週三的衝突是暴動,香港警務處處長盧偉聰澄清他並無將衝突定性為”暴動”,而是指部份人的行為涉嫌干犯暴動罪,若無參與暴力的人士,不用擔心會被控暴動罪。

上週三在金鐘的衝突,警方和政府當時這樣形容,事隔5日,警務處處長盧偉聰晚上見記者指有誤解,主動澄清當日並非指整個活動都是”暴動”。

他指警方至今拘捕5人涉嫌干犯暴動罪,以及10人涉及暴力相關罪行,另外17人涉及其他罪行,而暴動罪門檻很高,搜集完足夠證據仲要徵詢律政司意見,才決定是否檢控。

多次被問到會否因為說得不清楚”暴動”定性,向當日和平示威的人道歉,甚至辭職,他無正面回應,被問到警方驅趕夏愨道和平示威者是否用過量武力,他指要將示威者驅趕到安全距離,當日有部分人暴力衝擊,警方有必要採用適當武力。他否認一度製造薄弱防線,引誘示威者衝擊,又指如果市民不滿意,可以投訴,警隊有完善機制處理,至今已經接獲34宗投訴。

而剛剛過去的星期日,民陣指有近200萬人參與遊行,警方數字就指33.8萬人,盧偉聰承認估算不準確,數字只是內部用途。

