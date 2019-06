中國官方斥北美人士將吸食大麻風氣傳到中國

【i-CABLE】

中國官方公佈,去年中國內地的吸毒人數有大約240萬,又特別提到吸食人數上升的大麻,指國內本身沒有這風氣,而是來自北美的人將毒品運到中國。

國家禁毒辦公布截止去年,內地吸毒人數有約240萬,比前一年減少5.8%,當中18至35歲的人佔超過一半,最多人吸食的毒品是冰毒,佔五成六,其次是海洛英、氯胺酮以及大麻。

而去年吸食大麻的人數按年增加了25%,去年在國際郵包亦檢獲55公斤大麻製品,禁毒辦在記者會上特別強調國內本身沒吸食大麻的風氣,矛頭直指北美地區。

北美以外,禁毒委員會副主任劉躍進指”金三角”地區是內地冰毒及氯胺酮的主要來源,而南美亦有毒販,把可卡因經中國轉口香港、歐洲等地。

禁毒辦又指近年毒販主要透過互聯網買賣毒品及製毒工具、收件、寄件都不用真名,聯繫時又會用暗號,大大增加了隱蔽性,未來會研究如何打擊。

