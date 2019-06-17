中國官方斥北美人士將吸食大麻風氣傳到中國

June 17, 2019 中國新聞, 中港台新聞, 新聞, 熱點關注

【i-CABLE】

中國官方公佈，去年中國內地的吸毒人數有大約240萬，又特別提到吸食人數上升的大麻，指國內本身沒有這風氣，而是來自北美的人將毒品運到中國。

國家禁毒辦公布截止去年，內地吸毒人數有約240萬，比前一年減少5.8%，當中18至35歲的人佔超過一半，最多人吸食的毒品是冰毒，佔五成六，其次是海洛英、氯胺酮以及大麻。

而去年吸食大麻的人數按年增加了25%，去年在國際郵包亦檢獲55公斤大麻製品，禁毒辦在記者會上特別強調國內本身沒吸食大麻的風氣，矛頭直指北美地區。

北美以外，禁毒委員會副主任劉躍進指”金三角”地區是內地冰毒及氯胺酮的主要來源，而南美亦有毒販，把可卡因經中國轉口香港、歐洲等地。

禁毒辦又指近年毒販主要透過互聯網買賣毒品及製毒工具、收件、寄件都不用真名，聯繫時又會用暗號，大大增加了隱蔽性，未來會研究如何打擊。

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